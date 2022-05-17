В Челябинской области 13‑летнего подростка насмерть придавило бетонными плитами

Школьники играли в заброшенном строении

В поселке Первомайском Агаповского района 13-летний подросток погиб после обрушения бетонных плит в заброшенном одноэтажном здании. Об этом сегодня, 17 мая, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Парень находился сверху на бетонных плитах, в какой-то момент конструкция рухнула, и потерпевший оказался под завалами.

«Сотрудники пожарной охраны и ПСС области разобрали разрушенные фрагменты плит перекрытия на площади около 30 кв. м и убедились, что больше пострадавших нет», — рассказали в областной ПСС.

Челябинских детей и подростков часто можно увидеть на площадках недостроенных домов и уже аварийных строений. Проходы к таким местам, как правило, оказываются открытыми, и дети беспрепятственно проводят досуг здесь. Случается, что игры на опасных объектах едва не заканчиваются трагедией.

