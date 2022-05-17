СК возбудил уголовное дело после гибели 17-летнего парня на стройке в Агаповском районе

Юноша скончался в больнице

Следственные органы СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 2 статьи 109 УК РФ) по факту гибели 17-летнего парня на стройке в поселке Озерном. Ход расследования дела контролирует прокуратура, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Трагедия случилась накануне днем. Юноша занимался демонтажем здания старой школы вместе с напарником. В какой-то момент парень оказался под завалами конструкций, и от полученных травм он скончался в больнице.

«Предварительно установлено, что подросток выполнял работы, не имея официального трудоустройства. Прокуратура проверит исполнение трудового законодательства при привлечении к труду несовершеннолетнего», — сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Напомним, накануне в поселке Первомайском Агаповского района под завалами заброшенного здания погиб 13-летний подросток.

Глава поселения рассказала Первому областному информагентству, что строение является частной собственностью.

По факту происшествия прокуратура проводит проверку.

Алексей Текслер после двух трагедий отправил в Агаповский район правительственную комиссию.