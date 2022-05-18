В Челябинске прокуратура начала проверку после падения 11‑летнего мальчика в строительный котлован

Ребенок получил множественные переломы

Прокуратура Курчатовского района Челябинска начала проверку после падения 11-летнего школьника в котлован на стройке, сообщает старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

ЧП случилось накануне вечером, 17 мая. Школьник провалился в глубокую яму во время игр со сверстниками. Чтобы вытащить пострадавшего, понадобилась помощь спасателей. Мальчика госпитализировали с многочисленными ушибами и переломами.

«Прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики. Также будет проверено исполнение вопросов обеспечения безопасности собственником здания», — рассказали в прокуратуре.

Проверку по факту происшествия также проводят полицейские.

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