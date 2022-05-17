Алексей Текслер отправил правительственную комиссию в Агаповский район после гибели двух подростков

Глава региона призвал ответственных внимательно следить за досугом и отдыхом детей в летнее время

Сегодня, 17 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования семьям детей, погибших на стройке в поселке Озерный и в заброшенном здании в Агаповском районе. Глава региона потребовал от ответственных в муниципалитетах принять срочные меры по обеспечению безопасности бесхозных сооружений.

«Мои соболезнования родным. Нет ничего страшнее, чем терять детей. Помощь семьям обязательно окажем. Возникает целый ряд вопросов. К собственникам строений, к администрации района, к органам социальной защиты. Правительственная комиссия прямо сейчас выезжает на место, чтобы детально разобраться. Будут выводы, проинформируем отдельно. Всем главам и ответственным в муниципалитетах — принять срочные меры по обеспечению безопасности бесхозных сооружений. На особый контроль — детский отдых и занятость во время каникул. Впереди лето, такие происшествия недопустимы. Под личную ответственность, вплоть до кадровых решений», — написал Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне в поселке Первомайском Агаповского района под завалами заброшенного здания погиб 13-летний подросток.

Глава поселения рассказала Первому областному информагентству, что строение является частной собственностью.

По факту происшествия прокуратура проводит проверку.

