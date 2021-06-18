Опасные шалости: юные челябинцы устраивают игры в недостроях и аварийных зданиях

Прокуратура регулярно выносит представления собственникам таких домов, но нарушения так никто и не устраняет

Челябинских детей и подростков часто можно увидеть на площадках недостроенных домов и уже аварийных строений. Проходы к таким местам, как правило, оказываются открытыми, и дети беспрепятственно проводят досуг здесь. Случается, что игры на опасных объектах едва не заканчиваются трагедией.

Так, 1 мая двое 13-летних подростков придумали развлечение в недостроенном доме № 13 на Краснопольской площадке: школьники облили оголенный провод водой. Оба были госпитализированы с ожогами первой и второй степени. После этого случая прокуратура инициировала проверку и вынесла представление фонду «Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области» — именно этой организации принадлежит недостроенный объект. После этого собственник ограничил доступ посторонних лиц на территорию и закрыл проемы в ограждении. Наш фотокорреспондент проверил, так ли это. Оказалось, что в заборе до сих пор зияет приличная дыра. И дырой трудно назвать этот прямой проход на площадку. Препятствует вхождению разве что деревянный поддон. Рядом с домом стоит железная будка, внутри которой — кучи мусора. Здесь явно кто-то проводит время с мороженым и газированными напитками.













Проблемной остается и территория заброшенного здания расселенного многоквартирного дома № 3 на 9-м Лобинском переулке. Прокуратура в мае внесла представление мэру Челябинска Наталье Котовой об устранении нарушений и закрытии прохода к аварийному объекту. До сих пор сюда можно спокойно зайти.

«Мы регулярно выносим представления и буквально понуждаем собственников к скорому ограждению таких объектов. По нашим данным, мэрия еще не рассматривала представление», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

ИА «Первое областное» запросило комментарий администрации Челябинска о том, как скоро будет обеспечена безопасность дома на 9-м Лобинском. На момент публикации материала ответа мы не получили.









Леденит кровь и вид заброшенных домов по улице Сталеваров. Здесь также часто гуляют подростки. Явную опасность представляет бывший балкончик на втором этаже, ведет прямиком к столбу линии электропередачи. Неподалеку от этих аварийных домов находятся и недострои. С одного из них недавно сорвался 12-летний школьник. Он получил травмы и был госпитализирован.

















Кстати, рядом с искрящими проводами на полуразрушенном гараже регулярно играли дети в Бакале. Об этом Первому областному информагентству рассказал местный житель Геннадий Н.

«Здесь, на Ленина, 69, линия находится под напряжением. Постоянно играют дети пяти-шести лет. Мы обращались и в электросети, и в администрацию. Толку — ноль. Почти три недели добиваюсь принятия мер», — сообщил южноуралец.



К слову, его попытки предотвратить трагедию наконец принесли плоды. Буквально накануне, 17 июня, спецслужбы перенесли линию электропередачи. Вся работа заняла буквально 30 минут.

К сожалению, трагедия может случиться не только рядом с заброшенными зданиями, но и, наоборот, в активно строящихся жилых комплексах. Там, где безопасность, в современных условиях, должна быть просто безупречной. Жертвой электрического тока на площадке ЖК «Театральный» в Тракторозаводском районе Челябинска стал 10-летний мальчик. Ребенок гулял с приятелями и взял в руки провод, находящийся под напряжением. Школьник скончался от удара током, часовые реанимационные мероприятия оказались тщетны. Обвиняемый в смерти ребенка главный энергетик УК «Вертикаль» предстанет перед судом. А для того, чтобы избежать повторения подобных несчастных случаев, родителям малышей и школьников необходимо знать, как дети проводят досуг и при необходимости уделить им чуть больше внимания, чем взрослые это делают обычно.