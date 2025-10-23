Южноуральцы скорбят по жертвам взрыва в Копейске

Власти выражают соболезнования родным и близким пострадавших

Челябинская область скорбит по погибшим в результате взрыва на предприятии в Копейске. Трагедия унесла жизни 10 человек. Пострадали 19 человек, пятеро из них — в тяжелом состоянии, с ними работают медики. Уральский полпред Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Челябинска Алексей Лошкин, мэр Копейска Светлана Логинова выразили соболезнования семьям погибших.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Врачи сейчас оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь пострадавшим. Желаю им скорейшего восстановления!» — сказал полпред по УрФО Артем Жога.

Он напомнил, что на месте проводится поисково-спасательная операция, работают правоохранительные органы. Причины произошедшего устанавливаются. По факту трагедии СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело.

Глава региона Алексей Текслер объявил 24 октября днем траура. На всей территории региона будут приспущены флаги.

«Скорбим вместе с семьями погибших. Заботимся о пострадавших. Южный Урал, мы вместе!» — сказал губернатор.

Семьям жертв взрыва будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. На месте организована работа психологической службы МЧС России. В регионе работают телефоны доверия, специалисты бесплатно помогут разобраться с сильными эмоциями и тревогой.

«От себя лично и от лица администрации Челябинска выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил вам и крепости духа пережить эту безвременную потерю. Уважаемые копейчане! Челябинск скорбит вместе с вами. Молимся о погибших и о скорейшем выздоровлении пострадавших. Мы рядом и готовы прийти на помощь», — написал мэр Челябинска Алексей Лошкин.

Глава Копейска Светлана Логинова выразила уверенность, что в эти тяжелые дни город объединится в поддержке пострадавших семей.

«Нет слов. Нет сил. Беда, какая беда в нашем Копейске. Каждый копейчанин сегодня соболезнует близким погибших земляков. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написала мэр.

Замгубернатора Челябинской области, возглавлявший Копейский городской округ с 2019 по 2024 год, Андрей Фалейчик выразил свои соболезнования родным и близким погибших копейчан:

«Каждый из нас разделяет боль утраты и сопереживает каждому, кто потерял дорогих и близких людей. Скорейшего выздоровления всем, кто сейчас находится в больнице».

Челябинская епархия выразила готовность оказать любую помощь пострадавшим и их семьям. Благочинный Копейско-Коркинского церковного округа иерей Николай Невзоров и духовенство благочиния в храме Покрова Пресвятой Богородицы совершили панихиду по погибшим в результате взрыва на заводе в Копейске.

На фоне трагедии в Сети стало распространяться большое количество фейков. Председатель Общественной палаты региона Николай Дейнеко сказал, что жители региона стали свидетелями масштабной информационной диверсии.