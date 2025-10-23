Глава Копейска Светлана Логинова выразила соболезнования родным и близким погибших в результате чрезвычайного происшествия в городе.
«Нет слов. Нет сил. Беда, какая беда в нашем Копейске. Каждый копейчанин сегодня соболезнует близким погибших земляков. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметила глава города.
Светлана Логинова подчеркнула, что по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера родным и близким погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка.
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с нами», — подчеркнула она.
В своем обращении градоначальник также выразила уверенность, что в это трудное время город объединился в поддержке пострадавших и их семей.
Напомним, в Копейске сейчас работают все службы на месте ночного взрыва на предприятии.