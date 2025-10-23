В оперативный штаб по взрыву в Копейске вошли священники Челябинской епархии. Они готовы оказать любую помощь пострадавшим, сообщает пресс-служба Челябинской митрополии РПЦ.
Челябинская епархия выразила соболезнования семьям погибших на предприятии.
«Священнослужители Челябинской епархии молятся об упокоении погибших сотрудников копейского предприятия, в храмах проходят панихиды. И конечно, мы молимся о здравии пострадавших работников, желаем им скорейшего выздоровления», — подчеркнул митрополит Челябинский и Миасский Алексий.
К утру 23 октября было известно о девяти погибших при взрыве в Копейске, еще пять находятся в тяжелом состоянии. Их семьям окажут необходимую помощь. При этом южноуральцы продолжают искать своих близких. Информацию о них можно уточнить по номеру +7-919-310-11-53.