Пять человек находятся в тяжелом состоянии после взрыва в Копейске

К работе подключены специалисты центра медицины катастрофы

От взрыва в Копейске пострадали пять человек — все находятся в тяжелом состоянии. Информация по погибшим уточняется, сообщает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Информация по погибшим уточняется. Пять пострадавших. Все в тяжелом состоянии, госпитализированы в местные больницы», — сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Медики оказывают всю необходимую помощь, подключены также специалисты центра медицины катастрофы, областных больниц и больниц Челябинска.

Глава региона сообщил, что семьям погибших обязательно будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Ранее писали, что на производстве прогремел еще один взрыв. Все необходимые силы и средства МЧС работают на месте.