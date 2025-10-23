После ЧП в Копейске Челябинская область столкнулась с волной фейков

Провокаторы пытались посеять панику, распространяя ложную информацию, в том числе о «прилетах БПЛА»

Волна фейков прокатилась по Челябинской области после ЧП в Копейске. По словам председателя Общественной палаты региона Николая Дейнеко, мы стали свидетелями масштабной информационной диверсии, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Практически синхронно с первыми взрывами на наш регион обрушилась волна целенаправленной информационной атаки. То, с чем мы столкнулись, — это настоящий информационный терроризм. Его цель была ясна: посеять панику, подорвать доверие к власти и создать ощущение хаоса в критический для общества момент. Особенно цинично выглядели вбросы о „прилете БПЛА“, которые мгновенно начали тиражироваться в социальных сетях», — говорит Николай Дейнеко.

Он отметил, что в этой ситуации ключевую роль сыграла четкая и оперативная работа губернатора Алексея Текслера:

«Его личный телеграм-канал стал тем достоверным рупором, который в режиме реального времени, без искажений и задержек доносил до людей проверенную информацию. Личное вмешательство главы региона позволило мгновенно дать отпор дезинформаторам, развеяв самые громкие и опасные фейки».

Николай Дейнеко выразил соболезнования родным и близким погибших и напомнил: сейчас все усилия должны быть сосредоточены на главном — помощи пострадавшим семьям, поддержке родственников погибших и объективном расследовании причин произошедшего.

Напомним, 24 октября объявлено в Челябинской области днем траура по погибшим в результате трагедии в Копейске.