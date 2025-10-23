Алексей Текслер объявил 24 октября днем траура в связи с трагедией в Копейске

Государственные флаги будут приспущены, развлекательные программы и мероприятия рекомендовано отменить

В связи с трагедией в Копейске пятница, 24 октября, в Челябинской области будет объявлен днем траура, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алексей Текслер.

На всей территории региона будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадикомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

«Скорбим вместе с семьями погибших. Заботимся о пострадавших. Южный Урал, мы вместе!» — написал губернатор.

Напомним, поздним вечером 22 октября два взрыва прогремели на одном из предприятий Копейска, уже известно о гибели 10 человек, пятеро пострадали.