«Всё под контролем»: главврач больницы Златоуста рассказал о ситуации с перепрофилированием роддома

Миасс, в свою очередь, уже начал принимать златоустовских рожениц.

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В минувшую субботу стало известно о том, что родильный дом в Златоусте Челябинской области перепрофилируют под госпитальную базу для коронавируса, а рожениц будут отправлять в Миасс. Многие женщины возмутились таким решением, однако исполняющий обязанности главного врача златоустовской городской больницы Сергей Приколотин поспешил успокоить будущих рожениц и рассказал в интервью корреспонденту ОТВ о том, что ситуация находится под контролем.

«На сегодняшний день работа у нас организована таким образом: машины скорой помощи полностью оборудованы всем необходимым и готовы к оказанию им экстренной помощи и доставке в Миасс. Кроме того, как мы и договаривались, у нас отработал главный специалист области акушерства гинекологии, и все его рекомендации мы уже сейчас выполняем. На базе гинекологического отделения организована специальная койка для беременных, которым необходима помощь в экстренном порядке. Отработаны все вопросы с оказанием помощи и ребёнку, и матери»,— рассказал Сергей Приколотин.

Также врач сообщил, что всё подготовлено и в том случае, если роженица окажется «самоходом» и придёт в златоустовский роддом без предварительных наблюдений. Для этого в больнице будет создана специальная зона, не связанная с деятельностью ковидного центра. То есть будет организован отдельный вход, сотрудники также не будут иметь ничего общего с госпитальной базой.

«Вообще самих рожениц, кстати, не так много. Сейчас на учёте состоят порядка 600 беременных женщин. И, зная историю каждой женщины, мы будем заблаговременно принимать решение о её госпитализации. Это может быть не только Миасс, но и челябинское учреждение. Все транспортные функции мы берём на себя. Для скорой помощи вызов беременной женщины является приоритетным»,— добавил Сергей Приколотин.

Кроме того, совместно с администрацией Златоуста было решено в случае необходимости предоставлять уже родившим в Миассе женщинам автомобиль для того, чтобы они могли с комфортом вернуться домой. Для этого необходимо зайти на сайт администрации ЗГО и отправить соответствующую заявку.

Сам исполняющий обязанности главврача городской больницы уверен, что с этой ситуацией обязательно справятся, но многое зависит и от самих горожан.

«Самое главное, что эта ситуация является временной. Мы верим, что она благополучно разрешится в ближайшее время, и во многом это зависит от вас, каким образом будут соблюдаться меры. Поэтому это наша общая беда. Роддом начнёт работать в штатном режиме, как только отпадёт необходимость в создании ковидного центра № 2»,— сказал Сергей Приколотин.

В свою очередь заведующий родблоком Миасского роддома и исполняющий обязанности заместителя главного врача акушерства и гинекологии в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская больница № 2 Миасса Межрайонный родильный дом» Владимир Бубновский сообщил корреспонденту ОТВ, что эта ситуация не стала для них экстренной, и златоустовские женщины и раньше приезжали в миасской роддом.

«Ещё до возникновения данной ситуации поток златоустовских рожениц был ощутимым. Конечно, в связи с перепрофилированием златоустовского перинатального центра под больницу для коронавируса к нам придёт больше рожениц, но мы в состоянии с этим справиться. В последнее время у нас было не так много рожениц, поэтому всё в порядке. Мы уже всё подготовили, отработана схема с участием скорой помощи Златоуста. И мы уже начали работать с этими женщинами»,— рассказал Владимир Бубновский.

По его словам, всего в больнице 33 койко-места для рожениц, а в связи со сложившейся ситуацией поставили ещё 15 койко-мест. По мнению врача, такое количество мест соответствует тем объёмам, которые показывает статистика по родам как в Миассе, так и в Златоусте.

Напомним, в связи с увеличившимся количеством больных коронавирусом в Златоусте экспертная комиссия приняла решение перепрофилировать златоустовский роддом под ковидный госпиталь. Рожениц решено было отправлять в Миасс. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт назвала такое решение отвечающим интересам большинства.