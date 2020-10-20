Стриптиз перед пациентами больницы устроила жительница Сатки

Женщина шокировала людей в очереди на флюорографию.

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Свидетелями странного поведения посетительницы больницы стали жители Сатки. Женщина раздевалась до нижнего белья, вызывающе себя вела и приставала к окружающим.

В понедельник, 19 октября, в здании, где пациенты ожидали очереди на флюорографию, молодая женщина начала раздеваться, затем танцевать и петь, вплотную прижимаясь к посетителям. Многие отталкивали ее, кто-то просил успокоиться, но нашлись и те, кто со смехом снимал происходящее на видео.

«Инцидент произошел утром, в холле было приличное количество людей, ожидающих приема. Медиками был вызван оперативно наряд полиции для принятия мер реагирования. Женщина состоит на диспансерном учете у психиатра и регулярно получает стационарное лечение», — прокомментировала сайту «Первый областной» пресс-секретарь ГБУЗ «Районная больница г. Сатка» Ольга Шиганова.

Местных жителей поразило отношение присутствующих к явно нездоровому человеку. Они потребовали удалить видео из соцсетей. Некоторые утверждали, что ранее встречали героиню видео, и она вела себя вполне адекватно.