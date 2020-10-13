Из «неотложки» поликлиники в Челябинске уволились врачи

Ситуацию прокомментировали в городской мэрии.

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В Челябинске из «неотложки» поликлиники №5 уволились врачи. Информация об этом накануне появилась в местных СМИ. Сообщалось, что заявления медики написали после разговора с руководством, которое попросило их перевестись на работу на полные сутки. Такой график якобы не устроил врачей, и они решили уволиться.

Информацию об увольнении «Первому областному» подтвердили в пресс-службе администрации Челябинска. Однако в мэрии уточнили, что место работы покинули два из четырёх сотрудников.

«Уволились два врача пенсионного возраста, по собственному желанию. Двое остались. Теперь там ищут новых сотрудников. Люди написали заявления и ушли, другой информацией мы не располагаем»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, ранее стало известно, что на Южном Урале скорая помощь перестанет приезжать на вызовы, где жизни пациента ничто не угрожает. Как сообщили в региональном минздраве, это сделано, чтобы снизить нагрузку на врачей в период пандемии коронавируса. А вызовы на высокую температуру и давление, отравления, а также иные проблемы со здоровьем находятся в компетенции бригады неотложной помощи.