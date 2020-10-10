Ирина Гехт прокомментировала ситуацию с перепрофилированием роддома в Златоусте

По мнению первого вице-губернатора, такое решение отвечает интересам большинства.

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Сегодня стало известно о том, что златоустовский роддом перепрофилируют в госпитальную базу для больных коронавирусом. Как отметили в Минздраве Челябинской области, в здании планируют разместить около 100 коек. Кроме того, именно там есть всё необходимое для лечения инфицированных. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт успокоила златоустовских рожениц и пообещала, что их дети появятся на свет в наилучших условиях в миасском роддоме.

«В сложные моменты мы вынуждены принимать решения, отвечающие интересам большинства. Милые женщины, мы создадим вам замечательные условия, с приоритизацией вызовов скорой помощи, хорошими условиями в роддоме, профессиональным коллективом медиков. Многие ваши землячки рожали там, даже челябинки выбирали индивидуальные родзалы Миасса. Вашим малышам нужны позитивные эмоции, и это наша с вами задача»,— написала Ирина Гехт.

Также первый вице-губернатор сообщила, что завтра в Златоуст прибудут врачи областного перинатального центра и вместе с сотрудниками Минздрава ответят на все интересующие вопросы рожениц.