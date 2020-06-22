Вспышку коронавируса в Центре онкологии и ядерной медицины проверит прокуратура

О новом больничном очаге COVID-19 рассказали в минздраве региона.

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Вспышкой коронавируса в Челябинском центре онкологии и ядерной медицины заинтересовалась региональная прокуратура. По факту возникновения очага на территории учреждения будет проведена проверка, сообщили «Первому областному» в пресс-службе ведомства.



«В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка действиям администрации медицинского учреждения по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в период пандемии, а также эффективности мер по созданию безопасных условий для лечения пациентов учреждения»,— рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, о том, что в областном центре онкологии и ядерной медицины возник крупный очаг заражения коронавирусом стало известно сегодня, 22 июня. По данным минздрава, COVID-19 обнаружили у 82 южноуральцев, 81 из которых — пациенты. Сейчас медучреждение работает как консультативный центр, а лечением онкобольных занимаются в Копейске и Магнитогорске.

Нарастание заболевания идёт с четверга. По словам директора центра Андрея Важенина, лечить коронавирус в учреждении будут следующие 2 недели.