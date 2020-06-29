В Челябинске два брата организовали лабораторию по производству амфетамина

Психотропное вещество они готовили для дальнейшей продажи.

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Два брата из Челябинска подозреваются в производстве амфетамин. Мужчины организовали лабораторию по изготовлению в квартире одного из подсудимых. В дальнейшем в планах подозреваемых была их продажа.



К изготовлению психотропных веществ 33-летние челябинцы подошли основательно. В квартире, где жил один из них они разместили оборудование, реагенты и прекурсоры для производства амфетамина. В дальнейшем психотропное вещество планировалось сбывать.

«В июле 2019 года они изготовили партию психотропных веществ — 10 грамм амфетамина, которую приготовили для последующего сбыта, однако были задержаны сотрудниками полиции. Кроме изготовленных психотропных веществ у обвиняемых изъята бутылка с жидкостью, являющейся прекурсором, использованным для производства психотропного вещества»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе областной прокуратуры.

Теперь подозреваемых будут судить по преступлениям по пункту «Г», части 4, статьи «Незаконное производство психотропных веществ», пункту «Г» части 4 статьи «Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ» и части 1 статьи «Незаконное хранение прекурсоров психотропных веществ» УК РФ. Вину в совершении преступлений оба обвиняемых признали в полном объеме. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.