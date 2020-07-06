Прокуратура провела проверку по перебоям водоснабжения в Агаповском районе

Сообщение об этом появились в средствах массовой информации.

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Прокуратура Агаповского района провела проверку из-за перебоев в водоснабжении в Первомайском сельском поселении. О том, что жителям поселения включают воду по расписанию, сообщили средства массовой информации.

Проверка, проведенная прокуратурой, показала, что из-за высокого спроса на воду в жару, а также недостаточной мощности насосов, с 1 мая воду в нескольких поселках включали по расписанию.

«В поселке Наваринка и в поселке Первомайский Первомайского сельского поселения подача воды осуществлялась в период с 05:00 часов до 07:00 часов и с 18:00 часов до 20:00 часов, то есть. с перерывами, превышающими установленные нормы», — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

В результате проверки было возбуждено дело по статье «Нарушение нормативного режима обеспечения населения коммунальными услугами» в отношении директора МП ЖКХ «Агаповское», а также вынесено представление главе поселения об устранении неполадок. На данный момент вода в населенные пункты Первомайского сельского поселения поставляется без перебоев.