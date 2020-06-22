Ситуацию с вспышкой COVID-19 в центре онкологии и ядерной медицины разъяснили в Минздраве

Брифинг по очагу коронавируса в эти минуты проходит в ведомстве.

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В эти минуты в Министерстве здравоохранения Челябинской области проходит брифинг, посвящённый ситуации с вспышкой коронавируса, которая была зафиксирована в челябинском центре онкологии и ядерной медицины. О том, то именно сейчас происходит в стенах здания и какова реакция служб на возникновение вспышки COVID-19, рассказывают министр здравоохранения региона Юрий Семёнов и главный онколог области Андрей Важенин.



Изначально представителями минздрава была опубликована информация о том, что коронавирусом в стенах здания заразились 83 человека, однако, по словам Юрия Семёнова, произошла статистическая ошибка. В медучреждении заразились 81 пациент и один медработник. Нарастание заболевания в центре идёт с четверга.

«По данным компьютерной томографии тяжёлых пациентов нет. Пациенты перегруппированы, частично выписаны, частично в больнице. Работают сейчас как консультативный центр. Лечением онкологии занимаются Магнитогорск и Копейск»,— сообщает корреспондент медиахолдинга ОТВ.

По словам Андрея Важенина, больница была готова к возникновению очага. Сейчас в центре необходимо провести все нужные санитарные меры, после чего он вернётся к прежней работе. В качестве примера специалисты указывают на соседнюю Свердловскую область, где локализация очага продолжалась 2 недели.

«По длительности это будет, как новогодние праздники. Тесты и среди проступающих, и среди тех, кто лежал дали положительный результат. По приказу Минздрава РФ и нашего регионального, каждая больница должна быть готова к такому. Контактных без симптомов с коронавирусом отправили домой. Госпитализацию закрыли. В Екатеринбурге локализация очага шла 2 недели, у нас скорее всего тоже так будет. Сначала лечат коронавирус, потом продолжают лечить рак»,— добавил корреспондент с места событий.

Напомним, о вспышке коронавируса в областном центре онкологии и ядерной медицины минздрав сообщил сегодня, 22 июня. По данным пресс-службы ведомства, сейчас в учреждении закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение. Пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы.