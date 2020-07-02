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В Брединском районе Челябинской области отсутствовал правовой акт о предоставлении бесплатного питания учащимся с ограниченными возможностями. На это обратило внимание областная прокуратура. В ведомстве организовали проверку.
«Проведенной проверкой установлено, что в Брединском муниципальном районе отсутствует нормативно-правовой акт, регулирующий порядок предоставления бесплатного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, получающими образование на дому»,— рассказали сайту «Первый областной» представители региональной прокуратуры.
По итогу прокуратурой района главе Брединского района внесено представление. В администрации муниципалитета должны устранить нарушения закона.