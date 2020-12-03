Всё о коронавирусе в Челябинске на 3 декабря: заболевшие мэры, бычки-антисептики и «ковидный» сленг

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на раннее утро 3 декабря 2020 года.

Долгожданное слово «плато» всё никак не вернется в обиход челябинских медиков. Ситуацию с коронавирусом в регионе трудно назвать стабильной. Каждый день нам даёт очередной прирост заболевших. На раннее утро 3 декабря в Челябинской области официально подтверждены 27 тысяч 239 случаев заражения новой инфекцией, от коронавируса и его осложнений скончались 904 южноуральца.

На этой неделе коронавирус обнаружили у главы закрытого города Трёхгорный Евгения Сычёва. Несколько дней чиновник лечился дома, надеясь, что это простуда. А когда появились неприятные ощущения в грудной клетке, пошел на КТ. У мэра нашли значительное поражение легких. Он госпитализирован в инфекционное отделение местной больницы.

На самоизоляцию ушел и мэр Миасса. У Григория Тонких поднялась температура. Чиновник не исключает, что мог заразиться коронавирусом.

Печальная новость пришла из Магнитогорска. От последствий коронавируса там скончалась 90-летняя мать Евгения Тефтелева, который в разное время был главой Челябинска и главой Магнитогорска. Самого чиновника, отбывающего срок за взятку, проститься с матерью из колонии не отпустили...

Несмотря на тревожное время южноуральцы не хотят терять оптимизма и поддерживают друг друга чем могут.

Например, мастерица из Челябинска Екатерина Карпова шьет новогодние маски — с атрибутикой праздника и с дедморозовской бородой. Депутат Челябинской городской Думы Олег Толмачёв оплачивает питьевую воду для больниц города. С начала пандемии он направил в инфекционные отделения более миллиона литров воды в бутылях.

А тем временем творческая мастерская в Челябинске приглашает на «антиковидные» мастер-классы, где можно своими руками изготовить антисептики с символом грядущего года — Быком, а также праздничную упаковку для одноразовых перчаток, масок и бахил в виде ёлочных шариков.



Филолог из Челябинска доцент кафедры русского языка и литературы ЮУрГУ Денис Пелихов рассказал «Первому областному» о появлении «ковидного» сленга. Что означают слова «ковидиот», «коронойя» или «ковидофобы», читайте на нашем сайте.

И это все последние новости о коронавирусе в Челябинской области на раннее утро 3 декабря 2020 года.