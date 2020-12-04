305 новых случаев и 13 смертей: в Минздраве опубликовали пятничную статистику по коронавирусу

За сутки из больниц выписаны 206 человек.

Ещё 305 новых заразившихся коронавирусом, четверо из которых — школьники, официально выявлены в Челябинской области. Общее число зарегистрированных больных COVID-19, согласно статистике министерства здравоохранения региона, увеличилось до 27 847 южноуральцев.

«Больных COVID-19 — 9 247 человек. За прошедшие сутки выписаны 206 человек. Всего 17 628 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Официально за прошедшие сутки умерли 13 человек с коронавирусом. У восьми из них COVID-19 был основным заболеванием.

«От COVID-19: пациентка, 45 лет; пациентка, 86 лет; пациент, 75 лет; пациент, 72 года; пациент, 72 года; пациент, 70 лет; пациент, 72 года; пациентка, 95 лет. От других причин: хроническая обструктивная болезнь лёгких, лёгочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 74 года; хроническая ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 80 лет; острый инфаркт головного мозга, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 90 лет; острый инфаркт миокарда, шок, ковид сопутствующий — пациентка, 54 года; хронический обструктивный бронхит, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 67 лет», — добавили представители Минздрава.

Отметим, по словам представителей министерства здравоохранения, за прошедшие сутки было проведено 8 857 тестов методами ИФА и ПЦР. За весь период пандемии их было сделано 1 052 245. Добавим, до 27 декабря в регионе действует режим повышенной готовности.