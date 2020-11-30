В пандемию челябинка поднимает всем настроение новогодними масками

Смотрим, как оставаться модным, спасаясь от коронавируса.

Екатерина Карпова из Челябинска почти полжизни за швейной машинкой. Чего только не шили её умелые руки: и военную форму, и плюшевые игрушки, и рубашечки для крещения. Сейчас мастерица увлеклась масками.

По образованию Екатерина швея-технолог, закончила ЮУрГУ. Из-за семейного положения женщине пришлось пуститься в свободное плавание.

«У меня четыре ребенка. Старшая дочь уже взрослая. А еще — три сына-школьника, я воспитываю их одна. Работодателям многодетная мама неинтересна. Вот и хватаюсь за любую работу», — говорит Екатерина.

До пандемии мастерица наладила небольшой бизнес: шила рубашечки для крещения и отдавала в церковную лавку. А весной этого года пришел коронавирус. Сарафанное радио разнесло вести про золотые руки швеи по всему городу — Карповой стали заказывать маски.





По весне Екатерина «одевала» целые предприятия. Шила маски по тысяче в месяц. И не только за деньги: раздавала маски бесплатно через районный паблик в Чурилово. Было непросто. Магазины закрыты. Спасали запасы ткани для крестильных рубашек. Передохнуть удалось только летом, когда заражения пошли на спад, а в аптеках опять появились медицинские маски.

«Сейчас многие покупают аптечные маски — на раз. А я стараюсь радовать земляков необычным дизайном. Вышиваю на масках мордочки котиков, добрые надписи, персонажей мультфильмов и компьютерных игр... К празднику стала шить новогодние маски», — замечает швея.

В коллекции мастерицы есть маски с праздничными атрибутами и даже маска с бородой Деда Мороза.





«Мои маски не только красивые. Я стараюсь шить их по ГОСТу. Все три слоя дышат — они из чистого хлопка или чистой бязи. И только чёрная ткань содержит синтетику. Маска с бородой, помимо прочего, теплая. Но при желании бороду можно и отстегнуть», — говорит Екатерина.

А вы надели бы такую маску?