Филолог объяснил происхождение «ковидного» сленга

Образование новых слов решает сразу несколько задач, уверен доцент кафедры русского языка и литературы ЮУрГУ Денис Пелихов.

Пандемия коронавируса внесла в жизнь людей не только новые правила поведения, но и собственный, «ковидный» сленг. Из-за вируса придумываются новые слова, а у некоторых уже существующих появляется второй смысл. Некоторые уничижительно называют медицинские маски «намордниками», а тех, кто заразился коронавирусом, — «коронованными».



Суть процесса корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» объяснил доцент кафедры русского языка и литературы ЮУрГУ Денис Пелихов. Филолог отметил, что желание назвать предмет или явление одним словом лежит в самой природе человеческого языка. Именно поэтому, когда человек видит что-то новое, он отражает это в словах. Денис Пелихов словно разделил язык пандемии на четыре группы: слова, которые уже были в словарях, но редко использовались, переделанные с английского языка, игровые слова и «ковидный» сленг. Особый интерес вызывает третья группа. В ней собраны слова, придуманные из фонетически похожих определений.

«Например „гречники“. Это люди, которые скупают продукты, в частности гречку. И здесь окказиональность этого слова видна в силу того, что есть наложение на слово — грешники. И слово это появилось в такой шутке, как „Покайтесь, гречники!“», — подчеркнул Денис Пелихов.

По схожему принципу появилось слово «ковидиот» — человек, не верящий в опасность вируса и не соблюдающий социальную дистанцию. Излишнюю тревожность некоторые прозвали «коронойей», а те, кто слишком заостряют внимание на здоровье, — «ковидофобы». Филологи считают, что языковой «креатив» снимает напряжение.

Отметим, в ноябре этого года эксперты словаря Collins Dictionary назвали «локдаун» словом года. По их мнению, именно состояния полного застоя и приостановки общественной жизни больше всего боятся в 2020 году. Слово «коронавирус» вошло в шорт-лист Collins Dictionary, но не победило в споре за звание.