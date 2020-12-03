Власти Челябинской области задумались о строительстве новых моргов

Патологоанатомическую службу региона ждёт реорганизация.

Пандемия и смертность среди пациентов с коронавирусом привлекли внимание южноуральцев к состоянию моргов. Зачастую оно плачевное. Об этом знают и власти.

«Мы обсуждали развитие патологоанатомической службы. Система требует обновления, в том числе в Челябинске. У нас есть план мероприятий по строительству новых зданий для патологоанатомических бюро. Бюджет следующего года напряжённый. Но в случае появления дополнительных доходов мы начнем обновлять и оборудование, и сами здания — где-то ремонтировать, а где-то даже и строить», — заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Одной из первых новое здание патологоанатомической службы может получить Варна. Жители юга области просят построить им новый морг уже несколько лет.

Также Ирина Гехт рассказала, что в регионе разработана концепция реорганизации патологоанатомической службы. Её реализация поможет сделать деликатную медицинскую сферу современной и отвечающей запросам времени.