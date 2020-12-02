Челябинцы готовятся к Новому году с «коронавирусными» игрушками

Подарки на актуальную тему жители города мастерят своими руками.

В начале декабря россияне начинают подготовку к Новому году. Челябинцы уже вовсю покупают подарки, ёлочные украшения и рождественский декор для дома. Кроме того, жители города изготавливают игрушки и подарки самостоятельно, а мастер-классы подобной тематики пользуются большим спросом.



«Мы решили, что люди уже устали от пандемии, а значит, нужно совместить приятное с полезным: развеселить людей и изготовить подарки. Тема актуальная, мы будем украшать антисептики символом года — Быком, а также делать ёлочные шарики, в которых можно подарить одноразовые перчатки, маски или бахилы», — рассказала корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» руководитель одной из творческих студий города Екатерина Ахмадуллина.

Также жители Челябинска уже активно покупают новогодние украшения для дома и ёлки.

«Не знаю, обратили ли вы внимание, но в этом году люди повально начали заранее готовиться к Новому году. То есть подготовка началась ещё в ноябре. Людям сейчас безумно необходимы положительные эмоции», — прокомментировала ситуацию директор по развитию сети гипермаркетов Елена Факторович.

Кроме того, среди челябинцев пользуются спросом карнавальные костюмы, как для детей, так и для взрослых. Родители покупают наряды Деда Мороза и Снегурочки, чтобы поздравить семью с Новым годом.