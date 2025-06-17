В центре Челябинска жильцы пятиэтажки пятую неделю страдают без горячей воды

По сводке УСТЭКА ремонт закончился еще 5 июня

Первый этап опрессовки сетей в Челябинске был завершен еще 3 июня. Сегодня стартовал второй этап, а жильцы некоторых домов страдают без горячей воды уже пятую неделю. Так, в пятиэтажке 28 А по проспекту Ленина воду в трубах в пору искать уже с опергруппой или проверяющими ведомствами. Жильцы пожаловались на безысходность информационному агентству «Первое областное».

Итак, дом 28 А в центре города попал под первый этап опрессовки. И, когда по истечению ее сроков во всем дворе воду подали, то жильцам этой пятиэтажки продлили отключение до 16 июня. Но и вчера воды так и не было. Жильцы стали узнавать, когда же смогут нормально помыться. Но на сайте УСТЭКа дом 28 А уже не находился в поисковике. Хотя управляющая компания по телефону уверила жильцов, что готова к подаче, ждет только отмашки УСТЭКА. Сегодня стало все еще веселее: теплоснабжающая компания сообщает, что воду в дом подали уже 5 июня.

«Теплоноситель для подогрева воды на нужды горячего водоснабжения со стороны АО „УСТЭК-Челябинск“ на ваш дом подан в 14:40 5 июня 2026 года, о чем была проинформирована обслуживающая ваш дом управляющая организация», — передает диспетчерская служба УСТЭКА жильцам.

А в ЖЭКе в свою очередь утверждают, что воды в трубах нет, подогревать нечего.

«Инженер УСТЭКА продлил до 29 числа. Вот такая шизофрения», — сетуют жильцы.

В управляющей компании, которая как по иронии судьбы называется ООО «Теплый дом», жильцам сообщают, что часть сотрудников на больничном и дать распоряжение о включении воды некому. В дворовом чате показания всех служб, которые собирают жильцы по телефону вторые сутки, путаются. А воды, как не было, так и нет.

К сожалению, на подобную ситуацию жалуются и жильцы 36 дома по проспекту Ленина.

«5 неделю нет горячей воды, и продлили еще до 29.06. Это же издевательство. Причем ни во дворе, ни в округе не видно, чтобы велись какие-то работы. Помогите решить эту проблему! Дом старый, далеко не у всех есть водонагреватели и как быть», — сетует жительница Валерия Евдокимова.

Продолжается ремонт сетей и на других домах. Пока мэрия города успевает отвечать на вопросы челябинцев в соцсетях и уведомляет: «общий надзор за соблюдением законодательства в сфере водоснабжения осуществляют органы прокуратуры». Кстати, по последнему адресу, ремонт на сетях все же идет.

Мы будем следить за ситуацией и напоминаем, что на нашем сайте готов специальный материал «Куда обращаться, если горячую воду не дали после опрессовки».



Список из 1200 домов, которые отключили от горячей воды сегодня, – смотрите здесь.