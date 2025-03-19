Жителям Челябинской области запретили пить сырую воду из‑под крана

Во время паводка она может стать источником инфекции

Во время паводка резко возрастает риск заражения воды, что может привести к вспышкам опасных инфекционных заболеваний. Источником инфекции может стать даже вода из-под крана, предупреждает Роспотребнадзор по Челябинской области.

«Вода из-под крана в этот период может стать источником инфекции, включая гепатит А, брюшной тиф, холеру и другие кишечные инфекции, а также столбняк», — напоминают в ведомстве.

Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют пить только кипяченую или бутилированную воду, а в частном секторе — провести дезинфекцию собственных колодцев и скважин.

При первых признаках острой кишечной инфекции (это рвота, жидкий стул, вздутие живота, боли в животе, слабость, сонливость, потеря аппетита, бледность кожи) нужно немедленно обращаться к врачу.