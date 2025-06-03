На северо-западе Челябинска опрессовка продлена до 16 июня

Здесь нашли серьезные повреждения труб

В Челябинске продлили первый этап опрессовки на Северо-Западе из-за найденных повреждений на трубопроводах. Горячей воды не будет до 16 июня, сообщили в мэрии.

«Сети не смогут безопасно принять теплоноситель. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей северо-запада города в предстоящем отопительном сезоне АО „УСТЭК-Челябинск“ принято решение о продлении гидравлических испытаний», — сообщили в администрации города.

Еще почти две недели горячей воды не будет на улицах 40‑летия Победы, 250‑летия Челябинска, Ворошилова, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Чичерина, Чайковского, Куйбышева, Университетской Набережной и проспекте Победы. С перечнем домов можно ознакомиться в документе, подготовленном мэрией.

На всех участках, где нашли повреждения, отремонтируют или заменят трубы.