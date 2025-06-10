С 17 июня по 1 июля включительно в пяти районах Челябинска отключат горячую воду — стартует второй этап опрессовок. Без ресурса останутся и дома, которые обслуживают локальные котельные, сообщили в пресс-службе администрации города.
На две недели без горячей воды останутся 1260 многоквартирных домов и 179 соцучреждений в пяти районах:
Калининском;
Курчатовском;
Ленинском;
Тракторозаводском;
Центральном.
В ряде домов, которые обслуживают локальные котельные, гидравлические испытания в самом разгаре — они стартовали 3 июня и завершатся 17-го. С 17 июня по 1 июля без горячей воды останется около двухсот домов, которые обслуживают котельные «Агромаш», «Станционная», «Новая», ТЭЦ «Мечел-Энерго», котельные на Свердловском тракте, 4е и Елькина, 88б. С 30 июня по 12 июля под отключение попадут дома, которые обслуживает котельная поселка Шагол. Список домов здесь.
Максимальный срок отключения воды — две недели. В случае если на сетях выявят повреждения, срок опрессовки продлят.
Кстати, в ряде домов на северо-западе продлили отключение воды после первой опрессовки. Устранить все причины планируют до конца недели.
Сегодня часть Советского района осталась без воды из-за работ на водоводе.