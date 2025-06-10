Свыше 1200 жилых домов в Челябинске останутся без горячей воды на две недели

Второй этап опрессовки стартует через неделю

С 17 июня по 1 июля включительно в пяти районах Челябинска отключат горячую воду — стартует второй этап опрессовок. Без ресурса останутся и дома, которые обслуживают локальные котельные, сообщили в пресс-службе администрации города.

На две недели без горячей воды останутся 1260 многоквартирных домов и 179 соцучреждений в пяти районах:

Калининском;

Курчатовском;

Ленинском;

Тракторозаводском;

Центральном.

В ряде домов, которые обслуживают локальные котельные, гидравлические испытания в самом разгаре — они стартовали 3 июня и завершатся 17-го. С 17 июня по 1 июля без горячей воды останется около двухсот домов, которые обслуживают котельные «Агромаш», «Станционная», «Новая», ТЭЦ «Мечел-Энерго», котельные на Свердловском тракте, 4е и Елькина, 88б. С 30 июня по 12 июля под отключение попадут дома, которые обслуживает котельная поселка Шагол. Список домов здесь.

Максимальный срок отключения воды — две недели. В случае если на сетях выявят повреждения, срок опрессовки продлят.

Кстати, в ряде домов на северо-западе продлили отключение воды после первой опрессовки. Устранить все причины планируют до конца недели.

Сегодня часть Советского района осталась без воды из-за работ на водоводе.