В Челябинске 17 июня начнется второй этап опрессовок

Горячую воду отключат в 1260 многоквартирных домах

В Челябинске уже завтра, 17 июня, стартует второй этап гидравлических испытаний, от горячей воды отключат 1260 жилых домов и 179 соцучреждений. Об этом со ссылкой на вице-мэра Александра Астахова сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Второй этап продлится до 1 июля включительно, горячей воды не будет в домах Калининского, Курчатовского, Ленинского, Тракторозаводского и Центрального районов. Также опрессовки проведут шесть котельных (в поселке Шагол воду отключат с 30 июня).

«Информация по новому этапу опрессовки должна быть доведена до жителей Челябинска. УСТЭК и ЧКТС необходимо поручить выдерживать сроки. Там, где это технологически невозможно, нужно своевременно информировать жителей о необходимости пролонгации по тому или иному участку», — подчеркнул мэр Алексей Лошкин.

На утро 15 июня 50 многоквартирных домов все еще не подключены к горячей воде после первого этапа опрессовок, в 20 домах Челябинска УСТЭК обещает включить воду сегодня, 16 июня. Также до 30 июня опрессовка продлевается в южной части ЧМЗ из-за большого количества технологических нарушений.