В Магнитогорске отключать горячую воду начнут с 7 мая

В мэрии утвердили график опрессовок

В Магнитогорске традиционные летние отключения воды начнутся уже с 7 мая. Проводить опрессовки будут в несколько этапов, последний придется на середину июля, сообщили в пресс-службе администрации города.

Первый этап опрессовок пройдет с 7 по 16 мая и затронет часть 71‑го квартала. С 12 по 22 мая без горячей воды останутся жители левобережной части Орджоникидзевского района, с 27 мая по 6 июня — жители правобережной части района.

С 13 мая испытания теплосетей начнутся в части Ленинского района и продлятся 10 дней. В Правобережном районе опрессовка пройдет с 17 по 27 июня.

«Последний этап отключений запланирован в июле. С 1-го по 11-е число — в поселке Железнодорожников, 14 — 24 июля — в поселках Брусковом и Березки»,— уточнили в мэрии.

Список адресов опубликован на официальном сайте администрации Магнитогорска.