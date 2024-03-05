В центре Челябинска на долгострое на Братьев Кашириных заметили тяжелую технику

Возведение ЖК «Княжеский» заморозили еще в 2011 году

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В центре Челябинска на старейшем недострое ЖК «Княжеский» на улице Братьев Кашириных заметили тяжелую технику. Объект забросили более 10 лет назад, однако сейчас там приступили к активным работам. Судя по всему, рабочие начали демонтировать часть здания, передает корреспондент ИА «Первое областное».







Здание на пересечении улиц Каслинской и Братьев Кашириных является старейшим недостроем в Челябинске. Его начали возводить в 2008 году, но в 2011‑м стройка полностью прекратилась. Объект был обнесен забором, но туда периодически пробирались любопытные подростки. Здание, судя по фото, с течением времени начало разрушаться — там рухнули перекрытия.





Сейчас вокруг недостроя установили новый забор. В вырытом ранее котловане работает техника, которая, судя по всему, демонтирует уложенные плиты.





Как правило, при строительных работах на ограждении указывается компания, которая занимается объектом. Однако никакой информации о том, кто осуществляет разбор здания, нет.





ИА «Первое областное» направило запрос в администрацию Челябинска для уточнения информации о планах на недострой и о компании, которая ведет работы.





Напомним, жилой комплекс «Княжеский» строило ООО «Уральская строительная компания». Позднее организацию признали банкротом. Пострадавшим дольщикам выплатили компенсаций на общую сумму 501 миллион рублей.





Проблемный дом передали Фонду развития территорий, который осенью прошлого года на торгах продал его инвестору для завершения строительства. Сумма сделки составила 272,09 миллиона рублей. Информацию о покупателе при этом не разглашали.

Отметим, в 2018 году провели экспертизу конструкций здания. Она установила, что объект пригоден для достройки.