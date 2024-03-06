На месте старейшего долгостроя в центре Челябинска возведут монолитные дома

Разработка проекта нового жилого комплекса уже идет

Недостроенный жилой комплекс «Княжеский» на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Каслинской начали демонтировать. Его разберут полностью. Затем на освободившемся месте построят монолитные дома с подземным паркингом и коммерческими помещениями на первом этаже. Сдать жилье бизнес-класса планируют в 2026 году. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе строительного холдинга White Group.

Старейший долгострой Челябинска продали на аукционе в октябре 2023 года. Объект в центре города, который многие годы портил вид мегаполиса, создавал угрозу жизни и здоровью юных горожан, купил специализированный застройщик «БМ-Групп». Он входит в White Group.

Компания приступила к демонтажу конструкций ЖК «Княжеский», сообщали мы накануне. Разберут долгострой к концу 2024 года. Тогда же стартует строительство нового жилого комплекса бизнес-класса, который сдадут в 2026-м. Квартиры будут продавать по договорам долевого участия в строительстве через эскроу-счета. Это значит, что застройщик не получит деньги от банка, пока не передаст покупателям ключи от их жилья.

«В настоящее время компания получила разрешение на проведение демонтажа существующего здания. На площадке начались работы по разбору каркаса, которые должны завершиться к концу года. Застройщик планирует начать строительство нового комплекса в четвертом квартале 2024 года. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2026 год. Новый проект включает строительство монолитных жилых домов площадью до 30 000 квадратных метров с подземным паркингом и нежилыми коммерческими помещениями на первом этаже», — рассказали ИА «Первое областное» в White Group.

«БМ-Групп» уже занимается разработкой проектной документации нового ЖК. Застройщик отмечает, что он будет сильно отличаться от «Княжеского». Комплекс построят с учетом нынешних требований и стандартов в строительстве, современных трендов в архитектуре и дизайне. Название будущего ЖК пока что не сообщается. Проект согласуют с администрацией Челябинска, и после этого появится подробная информация о строительстве.

Напомним о драматической судьбе старейшего недостроя города. Жилой комплекс «Княжеский» начала возводить в 2008 году «Уральская строительная компания». С недолгим перерывом строительство ЖК продолжалось до 2011-го, когда окончательно остановилось. Построено было 28%. В 2017 году застройщика признали банкротом. Планировалось, что комплекс будет иметь секции высотой 13, 23 и 27 этажей. Здание должно было объединить 286 квартир, магазины, офисы и парковку. Дольщиками были почти 150 человек, которым в конце 2020 года после долгих разбирательств выплатили компенсации за неполученную жилплощадь.