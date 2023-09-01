На торги выставили недостроенный ЖК «Княжеский» в центре Челябинска

Заброшенный более 10 лет объект могут наконец‑то сдать в эксплуатацию

В Челябинске объявили аукцион по передаче прав аренды двух участков и недостроя на перекрестке улиц Каслинской и Братьев Кашириных. Речь идет о жилом комплексе «Княжеский», который строили в 2008—2011 годах, но так и не сдали. Дом стоит заброшенным более 10 лет. Нового инвестора для достройки ЖК ищет Фонд развития территорий. Начальная цена составляет 148,68 млн рублей, указано в аукционной документации на сайте организации.

Торги планируют провести 5 октября. Если найдется компания для завершения строительства дома, объект наконец-то перестанет портить вид центра Челябинска и создавать угрозу для жизни и здоровья детей. ИА «Первое областное» уже писало, что заброшенный недострой привлекает к себе юных горожан.

ЖК «Княжеский» на 286 квартир построен всего на 28%. Почти 150 дольщикам высотки в конце 2020 года выплатили компенсации общей суммой 501 млн рублей. В 2018 году проводилась экспертиза конструкций долгостроя. Эксперты установили, что объект пригоден для продолжения строительства.