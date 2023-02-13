Сидят на краю: высотку-долгострой в центре Челябинска облюбовали подростки

Разбираемся, действительно ли так легко проникнуть на территорию несостоявшегося ЖК «Княжеский»

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Вокруг недостроенного ЖК «Княжеский» в Челябинске давно ходит много споров. Огромный «скелет» здания на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской беспокоит тех, кто волнуется за облик центра города. К культурным сложностям добавилась реальная опасность жизни детей — на недострое часто видят подростков. Журналист информагентства «Первое областное» проверил, так ли легко проникнуть на территорию здания.

Читатель информагентства прислал в редакцию видео, на котором видно, как ребята сидят на краю платформы на одном из последних этажей.

«Через день здесь вот так сидят школьники, снимают видео разные», — сказал автор сообщения.

Наш корреспондент отправился на место. Оказалось, что с одной из сторон объект огорожен невысоким металлическим забором. Одна из секций ограждения — чуть больше метра в высоту, к ней ведет протоптанная тропинка.

С других сторон территория огорожена высоким бетонным забором. Однако на земле с внешней стороны в некоторых местах установлены прямоугольные бетонные конструкции. К ним также протоптаны тропинки. Видимо, желающие попасть на территорию, используют их в качестве ступеней.

Перелезть труда не составляет: колючая проволока есть далеко не везде.

В тени деревьев со стороны Братьев Кашириных и вовсе стоит деревянный покосившийся забор.

Рядом с ним, на территории недостроя, наш корреспондент заметил мужчину в оранжевом жилете, который представился строителем. Он поделился, что работает здесь три дня и с помощниками устанавливает высокий забор из профнастила. Однако детей, по его словам, как раз в эти дни здесь не было.

Территорию, судя по надписи на воротах, охраняет ЧОП «Альфа Патриот». Представитель компании в разговоре с корреспондентом подтвердил, что в последние несколько дней подростки на территорию не проникали, но раньше их можно было здесь заметить. Он также отметил, что металлические заборы устанавливают в наиболее уязвимых местах подрядчики Фонда развития территорий.

Администрация Челябинска не ответила на вопрос редакции о том, как осуществляется контроль над территорией.

Жилой комплекс «Княжеский» «Уральская строительная компания» начала возводить в 2009 году. Дольщики вложили в объект более 400 миллионов рублей. Однако в 2011-м стройка прекратилась, а компания впоследствии обанкротилась. 124 дольщикам после долгих разбирательств решили выплатить компенсации.



По данным Публичной кадастровой карты и портала Фонда развития территорий, земля, на которой находится недострой, принадлежит городу. Самим зданием распоряжается федеральный Фонд развития территорий. Данных о планирующемся сносе, либо реконструкции объекта нет.