В центре Челябинска обрушилась часть разбираемого долгостроя

Рядом образовался огромный столб пыли

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Сегодня, 22 марта, на улице Братьев Кашириных в Челябинске обрушилась часть разбираемого долгостроя ЖК «Княжеский». Остов недостроя простоял больше 10 лет. В начале марта этого года его начали разбирать, чтобы возвести на этом месте монолитный жилой дом.



Здание на пересечении улиц Каслинской и Братьев Кашириных является старейшим недостроем в Челябинске. Его начали возводить в 2008 году, но в 2011-м стройка полностью прекратилась. Объект обнесли забором, но за забор периодически пробирались любопытные подростки.

В начале марта у недостроя заметили технику. Демонтажными работами объекта занялся специализированный застройщик «БМ-Групп» (входит в White Group). Недострой планируют разобрать до конца этого года. На его месте построят жилой комплекс бизнес-класса.