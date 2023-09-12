В Трехгорном отопление включат, не дожидаясь холодов

Сезон горячих батарей начнется в закрытом городе со следующего понедельника

Администрация ЗАТО Трехгорный решила не дожидаться подходящей погоды и начать отопительный сезон сразу после окончания бабьего лета — с 18 сентября. По прогнозам синоптиков, именно в этот день столбики термометров начнут падать и больше не поднимутся. Об этом сегодня сообщили в городской администрации.

По санитарным нормам центральное отопление в многоквартирных домах должны включать, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура за окном не превышает +8°C. В Трехгорном всю неделю ожидается солнечная погода с потеплением до +18°C. После этого постепенно начнет холодать.

«Принято решение не дожидаться нормативных показателей в 8 градусов и запуск отопления начать в первый рабочий день следующей недели», — сообщили в мэрии.

Напомним, что о пуске тепла в батареи объявили уже несколько городов Челябинской области. Правда, пока речь идет о социальных учреждениях. Первыми 31 августа начали отапливать школы и детсады в Усть-Катаве. В течение прошлой недели к нему друг за другом присоединились Магнитогорск, Златоуст, Кусинский район и Кыштым. Накануне, 11 сентября, в мэрии Челябинска сообщили о включении отопления в 72 дошкольных учреждениях и больницах города.