В Челябинске начали отопительный сезон

Тепло пустили по заявкам в 72 соцучреждения

Конец прошедшей недели выдался в Челябинске холодным и дождливым. В связи с непогодой руководство некоторых социальных учреждений приняло решение о начале отопительного сезона. Как сообщил 11 сентября на аппаратном совещании замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, на сегодняшний день отопление включено в 72 соцобъектах.

«На прошедшей неделе у нас уже появилась возможность подключать к отоплению социальные объекты. И за прошедшую неделю по заявкам уже подключено 72 объекта. В основном это детские сады и медицинские учреждения»,— уточнил он.

Между тем, с сегодняшнего дня Уральское управление Ростехнадзора начинает проверку готовности города к отопительному сезону. Но это не значит, что скоро в квартирах включат отопление: батареи нагреются только тогда, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней будет ниже +8 градусов. В ближайшее время этого не произойдет: по данным синоптиков, на этой неделе в город вернется бабье лето и воздух прогреется до +19 градусов.

На прошлой неделе и другие южноуральские города начали отопительный сезон. Тепло в соцучреждения пустили в Златоусте, Магнитогорске, Кусинском районе.