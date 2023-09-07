В Кусинском районе стартовал отопительный сезон

Сначала тепло начнет поступать в школы и детсады

Сегодня, 7 сентября, в Кусинском районе Челябинской области стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло начнут подавать в школы, детские сады и больницы, сообщил в своем телеграм-канале глава муниципалитета Юрий Лысяков.

«Осень не балует нас теплом, поэтому сегодня подписал Распоряжение о начале отопительного сезона в Кусинском районе с 7 сентября. В первую очередь начнем подавать тепло в соцобъекты: школы, детские сады и больницы. Затем подключим многоквартирные дома и частный сектор», — написал Юрий Лысяков.

Он добавил, что все 11 котельных полностью готовы к отопительному сезону.

«Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 район завершил вовремя», — подытожил глава района.

Напомним, в Усть-Катаве отопительный сезон стартовал в школьных и дошкольных учреждениях 31 августа. Согласно постановлению, подписанному главой городского округа Сергеем Семковым, такое решение приняли в связи с низкой температурой воздуха. Ответственным теплоэнергетикам поручили обеспечить соответствующий режим работы котельных. Тем не менее есть учреждения, куда подавать тепло не могут из-за отсутствия технической возможности.

В начальной школе № 6 в Усть-Катаве, а также о местном центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и о коррекционной школе-интернате отопление будут подавать со стартом отопительного сезона во всем городе.

Накануне к теплу начали подключать детсады, школы и медучреждения в Златоусте и Магнитогорске.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов максимально активизировать работу по подготовке к подаче тепла. Две недели назад средний уровень готовности территории к грядущему отопительному сезону составлял 70%.