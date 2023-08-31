Город в Челябинской области объявил о начале отопительного сезона с конца августа

В Усть-Катаве начали подавать тепло в школы и детские сады

В Усть-Катаве со вчерашнего дня начался отопительный сезон в школьных и дошкольных учреждениях города. Согласно постановлению, подписанному главой городского округа Сергеем Семковым, такое решение приняли в связи с низкой температурой воздуха. Ответственным теплоэнергетикам поручили обеспечить соответствующий режим работы котельных. Тем не менее есть учреждения, куда подавать тепло не могут из-за отсутствия технической возможности.

«В связи с низкой температурой наружного воздуха в утреннее, вечернее и ночное время, в целях недопущения понижения температуры воздуха в помещениях муниципальных школьных и дошкольных образовательных учреждений… обеспечить работу котельных в режиме отопления и горячего водоснабжения муниципальных школьных и дошкольных образовательных учреждений города Усть-Катава с 30 августа 2023 года…» — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации города.

В этом же постановлении главы указано, что все-таки несколько социальных объектов подключить к теплу сейчас невозможно. Речь идет о школе в селе Тюбеляс, о начальной школе № 6 в Усть-Катаве, а также о местном центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и о коррекционной школе-интернате. Там отопление будут подавать со стартом отопительного сезона во всем городе.

Недавно губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов максимально активизировать работу по подготовке к подаче тепла. Неделю назад средний уровень готовности территории к грядущему отопительному сезону составлял 70%. Кстати, масштабные работы проходят в Челябинске, где заменяют километры старых теплосетей: ИА «Первое областное» понаблюдало за тем, как теплоэнергетики проводят реконструкцию сетей в Металлургическом районе.