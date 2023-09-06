Муниципалитеты Челябинской области заявили о готовности обеспечить население теплом. К примеру, в администрациях Магнитогорска и Златоуста заявили, что уже начали подключать к теплу детсады, медучреждения и школы.
Так, в Златоусте с 6 сентября начали подавать тепло в районы металлургического завода и Северо-Запада, а также на улицы Карла Маркса, Сталеваров и Металлургов.
«Данные мероприятия не являются началом отопительного сезона, а необходимы для настройки систем и стабильного обеспечения теплом населения и объектов городской инфраструктуры в предстоящий осенне-зимний период», — уточнили в мэрии.
В Магнитогорске трест «Теплофикация» уже получил множество заявок на подключение к теплу. Батареи стали горячими в 70 отдельно стоящих детсадах, а также в школах на левом берегу, роддоме № 1, Центральной клинической медсанчасти, онкодиспансере № 2.
Напомним, что решение о начале отопительного сезона в муниципалитетах зависит от погоды. По действующим нормативам, тепло приходит в дома с наступлением среднесуточных температур не выше 8 градусов Цельсия в течение пяти суток.
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