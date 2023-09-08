В Кыштыме с 8 сентября начинают отопительный сезон

Решение о подаче тепла принято из‑за погодных условий

Города Челябинской области начинают отопительный сезон. Власти Кыштыма объявили о пуске тепла в учреждения соцсферы с 8 сентября. Ранее о готовности подключить тепло в школы, детские сады и больницы объявили Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Усть-Катав и Кусинский район.

«С 8 сентября тепло по заявкам руководителей организаций начнут подавать в детские сады, школы, городскую больницу, учреждения культуры, спорта и дополнительного образования. Все они прошли подготовку к отопительному сезону и готовы принять теплоноситель», — объявили в администрации Кыштымского городского округа.

Это обычная практика, когда в городах социальные учреждения подключают к теплу раньше жилых домов. Самым первым муниципалитетом, заявившим о начале пуска тепла в школы и больницы, был Усть-Катав. Здесь начали обогревать эти учреждения еще 31 августа.

В Челябинске управление образования еще 5 сентября уведомило руководителей своих учреждений о готовности к началу отопительного сезона. Заведующие и директора сами решают, когда подать заявку на подключение.

Ранее начало сезона теплых батарей было связано с погодными условиями: окончание лета в регионе знаменовалось похолоданием и продолжительными дождями. В жилые дома тепло подключат, если среднесуточная температура воздуха составит плюс 8 градусов в течение пяти дней подряд.