В селе Уйском после жалоб жителей на проблемы с водой восстановят работу скважин

Проверка систем водоснабжения проходит по поручению губернатора Челябинской области

Работу источников водоснабжения в селе Уйском проверил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе. На перебои с водой в дни аномальной жары губернатору жаловались жители села.

Водоснабжение села Уйского идет от двух скважин, расположенных в западной части поселка, и трех отдельно стоящих скважин небольшой мощности.

На сегодня дебит одной из скважин водозабора иссяк, мощности оставшихся скважин недостаточно, в связи с чем в вечернее время, в период активного водоразбора, наблюдаются перебои в подаче воды.

«Главе района поставлена задача в кратчайшие сроки произвести расчет стоимости и сроков восстановления дебита водозабора, в том числе работоспособности скважины. В случае перебоев в водоснабжении поселка обеспечить подвоз воды жителям», — сообщили в региональном Минстрое.

По Челябинской области продолжается рейд комиссии министерства строительства и инфраструктуры региона. Специалисты ведомства инспектируют системы водоснабжения в тех территориях, где жители пожаловались губернатору на нехватку воды.

Министр посетил деревню Сарафаново в Чебаркульском районе. Он осмотрел систему водоснабжения и встретился с жителями поселка. Местным властям поручили в кратчайшие сроки заменить насос на скважине. До 1 июня 2021 года глава района должен проработать вопрос передачи объектов водоснабжения деревни Сарафаново действующему муниципальному предприятию, оказывающему услуги водоснабжения жителям Чебаркульского муниципального района, для их эксплуатации и получения тарифа на водоснабжение. В самой деревне нужно обновить сети водоснабжения.

Накануне прокуратура области организовала проверку работы районных и городских властей по обеспечению населения водой.