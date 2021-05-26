Глава челябинского Минстроя пообщался с жителями деревни Сарафаново

Они рассказали Юлию Элбакидзе, как им не хватает воды

По Челябинской области продолжается рейд комиссии министерства строительства и инфраструктуры региона. Специалисты ведомства инспектируют системы водоснабженияв тех территориях, где жители пожаловались губернатору на нехватку воды.

Министр Юлий Элбакидзе с рабочим визитом посетил деревню Сарафаново в Чебаркульском районе. Глава ведомства проинспектировал систему водоснабжения и встретился с жителями поселка.

Перебои с водой в деревне — следствие отсутствия ЖКХ. Отсюда — и несвоевременная замена насоса, и заниженная мощность на одной из двух скважин.

Вечером, когда начинается массовый водоразбор, подача воды прекращается в домах, которые стоят на возвышенности.

Руководителем областного минстроя дана рекомендация местным властям в кратчайшие сроки заменить насос на скважине. А до 1 июня 2021 года глава района должен проработать вопрос передачи объектов водоснабжения деревни Сарафаново действующему муниципальному предприятию, оказывающему услуги водоснабжения жителям Чебаркульского муниципального района, для их эксплуатации и получения тарифа на водоснабжение.

А в самой деревне нужно обновить сети водоснабжения. Напомним, сегодня прокуратура области организовала проверку работы районных и городских властей по обеспечению населения водой.