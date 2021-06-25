ФОК с бассейном в селе Уйское построит московская компания

Спортивный объект должны сдать к лету 2022 года

Администрация Уйского района Челябинской области выбрала подрядчика для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым плавательным бассейном. Объект возведут в селе Уйское на улице Пионерской.

Начальная стоимость контракта составляла 161,4 млн рублей. Заявку на участие в аукционе подавала только одна компания — АО «Авиапромстрой» из Москвы. Фирма снизила стоимость до 160,6 млн рублей. Заявку признали соответствующей требованиям. В ближайшее время с организацией заключат муниципальный контракт.

Деньги на строительство ФОКа направят из бюджетов Челябинской области и Уйского района. Муниципалитет выделит средства в рамках программы по развитию физической культуры и спорта в 2016–2021 годах. О финансировании строительства из региональной казны в июне 2019 года объявлял губернатор Алексей Текслер. Заявление он делал во время рабочей поездки по Уйскому району.

Строительство спортивного объекта проведут по проекту ООО «Росспецпроект» из Томска. Положительное заключение госэкспертизы было получено в 2019 году. Площадь каркасного четырехэтажного здания составит 2,2 тыс. кв. м. В ФОКе будут два бассейна: на первом этаже — 25-метровый, для учебно-тренировочного процесса и оздоровительных занятий (за смену его смогут посещать 40 человек), в цоколе — 10-метровый, для обучения плаванию детей и для маломобильных граждан (20 человек в смену). Зрительный балкон сможет вместить 30 человек. Также в спорткомплексе оборудуют тренажерный зал для разминки и инструктажа (с силовыми тренажерами и партами), душевые, раздевалки, туалеты.

В обязанности подрядчика входят подвод к зданию всех инженерных сетей, строительство подъездной дороги, благоустройство прилегающей территории (тротуары, озеленение, установка скамеек и урн).

К работе компании нужно приступить 1 июля. Срок исполнения контракта — до 30 мая 2022 года. Гарантия на выполненные работы, материалы и оборудование устанавливается на 24 месяца. В случае обнаружения дефектов и недостатков в течение гарантийного срока — устранение за счет подрядчика.

Отметим, что конкурс на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном проводился уже в четвертый раз. Первый устраивали в конце лета 2019 года. Победителем было челябинское ООО «СтройИнвест». По инициативе компании вскоре договор расторгли. Второй аукцион, организованный в июне 2020 года, выиграло ООО «Уникон-Урал Инжиниринг» из Челябинска. В феврале этого года заказчик расторг договор с компанией в одностороннем порядке из-за нарушений в сроках. Итоги повторного аукциона подвели в марте. Победителем признали ООО «Промышленные технологии — Сибирь» из Тюмени. В конце мая эта фирма и администрация Уйского района расторгли контракт по соглашению сторон «в связи с существенным изменением обстоятельств». Две первые компании выполнили небольшой объем работы, третья не приступала к исполнению контракта.

Как сообщили ИА «Первое областное» в администрации Уйского района, котлован под ФОК уже готов. Устройство наружных сетей канализации выполнено на 90%, а фундамента — на 97%. На 23% выполнено устройство монолитных стен и «диафрагм», на 50% — монолитных полов. Договоры по техприсоединению к электросетям, газо- и водопроводу, сетям водоотведения заключены. Общая строительная готовность ФОКа составляет 5%. Согласно заключению экспертизы, объект пригоден для дальнейшего строительства.

«В нашем районе, несмотря на реку и пруды, нет оборудованных мест купания, которые бы соответствовали требованиям МЧС или министерства общественной безопасности. Обучение детей плаванию важно, это подчеркивают правительства и России, и Челябинской области. Уйский район расположен почти в центре области, но до ближайших городов 100—150 километров. Дошкольников у нас почти 1000, школьников — 2150, много людей рабочего возраста, пенсионеров. Жители постоянно ездят в бассейны в „Карагайский бор“, Миасс, Чебаркуль, Челябинск и Магнитогорск. ФОК с плавательным бассейном в селе Уйское важен для здоровья нации. Уверены, что объект будет востребован. Мы смотрели портфолио компании „Авиапромстрой“. У нее более 10 муниципальных контрактов на приличные суммы — до 200 миллионов рублей и более. Нет судов, они исправные налогоплательщики. Мы ждем заключения муниципального контракта. Надеемся, что компания окажется добросовестным подрядчиком. Нам это необходимо», — рассказал ИА «Первое областное» первый заместитель главы Уйского района Константин Демидюк.

По данным базы «СБИС», АО «Авиапромстрой» зарегистрировано в Москве в 2010 году. Владельцем является АО «Авиапром» (76% акций). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Компания входит в общий реестр квалифицированных подрядных организаций, является членом объединений «Градстройпроект» и «Генподрядчиков в строительстве». В 2020 году выручка фирмы составляла 4,2 млн рублей.

«Авиапромстрой» участвовал в 302 торгах, победив в 167 из них. Общая сумма заключенных контрактов составляет 8,3 млрд рублей. Компания занимается реконструкцией парка культуры и отдыха имени Н. Д. Томина в Троицке. Проект обновления общественного пространства в 2020 году побеждал на третьем Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах. На работы подрядчик получил 277,3 млн рублей.

Среди других недавних крупных подрядов — ремонт школы (227,6 млн рублей) и реконструкция лабораторного корпуса Центра гигиены и эпидемиологии (347,9 млн рублей) в Калининградской области, возведение пристроя к школе в Нижнем Новгороде (240,8 млн рублей), строительство детской поликлиники в Курганской области (242,3 млн рублей).