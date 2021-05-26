Прокуратура Челябинской области проверит работу районных и городских властей по обеспечению населения водой

Южноуральцы жалуются на проблемы с водоснабжением





Ограничение водоснабжения населению станет фактом проверки прокуратуры Челябинской области. Во все территории, где имеются проблемы с подачей питьевой воды во время аномально жарких дней, надзорное ведомство направило представителей с проверкой.

«Прокурорами городов Копейска, Коркино, Еткульского района, Карталинским городским прокурором и другими осуществлены личные выезды в населенные пункты, где имеются проблемы с водоснабжением. Во взаимодействии с населением, с привлечением регионального министерства строительства и инфраструктуры, органа государственного жилищного надзора выясняются причины ограничения водоснабжения/снижения давления в водопроводных сетях, устанавливается фактический объем подачи коммунального ресурса», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры региона.

После проверок ведомство даст правовую оценку работе ответственных за организацию водоснабжения лиц. Ситуация находится на контроле в прокуратуре области.

Напомним, сегодня министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе организовал выезды специалистов в районы, где проблемы с водой приняли серьезные масштабы.

Сам министр выехал в Верхнеуральский район. Сегодня комиссия посетила поселок Магнитный Агаповского района. Во время осмотра системы водоснабжения нашли несколько серьезных нарушений. Местные власти должны устранить их в ближайшие два дня.

Поручение работе выездных комиссий дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Накануне вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль и первый заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин провели совещание с главами муниципалитетов. Ключевая тема встречи — проблемы с водоснабжением. Как оказалось, некоторые территории замалчивают проблемы, область выделяла средства на проектирование источников водоснабжения, но не все муниципалитеты освоили их.