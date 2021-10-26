В России для вакцинированных от коронавируса утвердили форму сертификата

Приказ Минздрава РФ вступает в силу с 8 ноября. Полученные до этой даты документы автоматически переоформят на «Госуслугах»

Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и перенесенном COVID-19. Приказ об этом опубликован 25 октября на официальном интернет-портале правовой информации. Полученные россиянами сертификаты до этой даты автоматически переоформят на «Госуслугах» до 1 марта 2022 года.

Сертификат будет печататься на двух страницах. В документе будут указаны персональные данные пациента, данные о дате прививки, препарате и месте, где делали укол, а также данные о противопоказаниях и перенесенном коронавирусе.





На первой странице будет размещен QR-код. Документ будет формироваться на «Госуслугах», получить его можно и в бумажном виде через МФЦ. Приказ вступает с 8 ноября.

С 11 октября на всей территории Челябинской области введена обязательная вакцинация от коронавируса по эпидпоказаниям для отдельных категорий граждан. Президент Владимир Путин поручил обеспечить два выходных дня всем, кто ставит прививку.



В Челябинской области вакцинироваться в ТРК на этой неделе можно будет и в будние дни. Пресс-служба регионального Минздрава опубликовала список адресов и график работы передвижных лабораторий.



Напомним, наличие высоких титров антител не является поводом получить медотвод. Об этом накануне на брифинге по ситуации с коронавирусом рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Но существуют случаи, когда прививка от коронавируса все же противопоказана. О том, как и в каких случаях можно получить медотвод, читайте в отдельном материале Первого областного информагентства.

