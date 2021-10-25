Медотвод на полгода выдается тем, кто уже переболел коронавирусом. Но сделать прививку все равно придется. Об этом 25 октября на брифинге по ситуации с коронавирусом рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.
«Высокие титры антител не являются поводом для получения медотвода. Через полгода после болезни необходимо прививаться», — сообщила заместитель губернатора.
Ранее главный главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов так же рекомендовал вакцинироваться через полгода после выздоровления.
«Если после болезни прошло полгода, нужно вакцинироваться или ревакцинироваться. Потому что новые штаммы требуют совершенно других нейтрализующих вирус доз, а все последние поступления вакцины „Спутник V“ адаптированы под штамм „дельта“», — говорит главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов.
Напомним, что ранее в России уже выявили новый штамм коронавирусной инфекции дельта AY.4.2.
Все еще существуют случаи, когда прививка от коронавируса противопоказана. О том, как и в каких случаях можно получить медотвод читайте в отдельном материале Первого областного информагентства.
Также ранее сообщалось, что медотвод не приравнивается к QR-коду и по нему нельзя посещать массовые мероприятия и ТРК.
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