Ирина Гехт: «Высокие титры антител — не повод для медотвода от прививки»

Переболевшим все равно необходимо прививаться через полгода после болезни

«Высокие титры антител не являются поводом для получения медотвода. Через полгода после болезни необходимо прививаться»,

— сообщила заместитель губернатора.

«Если после болезни прошло полгода, нужно вакцинироваться или ревакцинироваться. Потому что новые штаммы требуют совершенно других нейтрализующих вирус доз, а все последние поступления вакцины „Спутник V“ адаптированы под штамм „дельта“»,

— говорит главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов.