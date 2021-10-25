В Челябинской области вакцинироваться в ТРК на этой неделе можно будет и в будние дни. Пресс-служба регионального Минздрава опубликовала список адресов и график работы передвижных лабораторий.

В Челябинске с 25 по 29 октября можно привиться в следующих ТРК:

  • ТРК «Алмаз»
    12:00—16:00
  • ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»
    13:00—16:00
  • ТРК «Кольцо»
    16:00—18:00
  • ТРК «Родник»
    10:00—16:00
  • ТРК «Космос»
    12:00—15:00
  • ТРК «Куба»
    11:00—16:00
  • ТК «КС»
    12:00—16:00
  • ТРК «Фокус»
    16:00—20:00
  • Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23
    16:00—19:00

В субботу, 30 октября, поставить прививку можно будет на ледовой арене «Трактор» с 15:00 до 18:30 и в «ЧелМаркете» на проспекте Ленина, 35 с 12:00 до 16:00. В последнем в это же время можно будет вакцинироваться и в воскресенье, 31 октября.

Магнитогорск:

с 25 по 29 октября
ТРК «Гостиный двор»
10:00—12:00

25, 27, 29 октября
Цирк
10:00—12:00

26 и 28 октября
Ледовая арена «Металлург»
17:00—19:00

26 октября
Центральная городская ярмарка
12:00—15:00

Миасс:

с 25 по 29 октября
ТРК «Слон»
12:00—15:00

Златоуст:

с 25 по 29 октября

  • ТРК «Тарелка»
    16:00—20:00
  • ТРК «Агат»
    16:00—19:00

Кыштым:

с 25 по 29 октября
ТК «Радуга»
10:00—14:00

Копейск:

с 25 по 29 октября
ТК «Слава»
13:00—16:00

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Желающие вакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр.