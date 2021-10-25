В ТРК Челябинской области можно поставить прививку от коронавируса с 25 по 29 октября

Приводим полный список адресов и время работы передвижных лабораторий

В Челябинской области вакцинироваться в ТРК на этой неделе можно будет и в будние дни. Пресс-служба регионального Минздрава опубликовала список адресов и график работы передвижных лабораторий.

В Челябинске с 25 по 29 октября можно привиться в следующих ТРК:

ТРК «Алмаз»

12:00—16:00

12:00—16:00 ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»

13:00—16:00

13:00—16:00 ТРК «Кольцо»

16:00—18:00

16:00—18:00 ТРК «Родник»

10:00—16:00

10:00—16:00 ТРК «Космос»

12:00—15:00

12:00—15:00 ТРК «Куба»

11:00—16:00

11:00—16:00 ТК «КС»

12:00—16:00

12:00—16:00 ТРК «Фокус»

16:00—20:00

16:00—20:00 Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23

16:00—19:00

В субботу, 30 октября, поставить прививку можно будет на ледовой арене «Трактор» с 15:00 до 18:30 и в «ЧелМаркете» на проспекте Ленина, 35 с 12:00 до 16:00. В последнем в это же время можно будет вакцинироваться и в воскресенье, 31 октября.

Магнитогорск:

с 25 по 29 октября

ТРК «Гостиный двор»

10:00—12:00

25, 27, 29 октября

Цирк

10:00—12:00

26 и 28 октября

Ледовая арена «Металлург»

17:00—19:00

26 октября

Центральная городская ярмарка

12:00—15:00

Миасс:

с 25 по 29 октября

ТРК «Слон»

12:00—15:00

Златоуст:

с 25 по 29 октября

ТРК «Тарелка»

16:00—20:00

16:00—20:00 ТРК «Агат»

16:00—19:00

Кыштым:

с 25 по 29 октября

ТК «Радуга»

10:00—14:00

Копейск:

с 25 по 29 октября

ТК «Слава»

13:00—16:00

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Желающие вакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр.