В Челябинской области вакцинироваться в ТРК на этой неделе можно будет и в будние дни. Пресс-служба регионального Минздрава опубликовала список адресов и график работы передвижных лабораторий.
В Челябинске с 25 по 29 октября можно привиться в следующих ТРК:
- ТРК «Алмаз»
12:00—16:00
- ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»
13:00—16:00
- ТРК «Кольцо»
16:00—18:00
- ТРК «Родник»
10:00—16:00
- ТРК «Космос»
12:00—15:00
- ТРК «Куба»
11:00—16:00
- ТК «КС»
12:00—16:00
- ТРК «Фокус»
16:00—20:00
- Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23
16:00—19:00
В субботу, 30 октября, поставить прививку можно будет на ледовой арене «Трактор» с 15:00 до 18:30 и в «ЧелМаркете» на проспекте Ленина, 35 с 12:00 до 16:00. В последнем в это же время можно будет вакцинироваться и в воскресенье, 31 октября.
Магнитогорск:
с 25 по 29 октября
ТРК «Гостиный двор»
10:00—12:00
25, 27, 29 октября
Цирк
10:00—12:00
26 и 28 октября
Ледовая арена «Металлург»
17:00—19:00
26 октября
Центральная городская ярмарка
12:00—15:00
Миасс:
с 25 по 29 октября
ТРК «Слон»
12:00—15:00
Златоуст:
с 25 по 29 октября
- ТРК «Тарелка»
16:00—20:00
- ТРК «Агат»
16:00—19:00
Кыштым:
с 25 по 29 октября
ТК «Радуга»
10:00—14:00
Копейск:
с 25 по 29 октября
ТК «Слава»
13:00—16:00
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Желающие вакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр.